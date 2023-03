Il laudano, la droga preferita dai ricchi e i poveri vittoriani

Durante l’era vittoriana, circolava un analgesico, largamente impiegato come sedativo e rimedio contro la diarrea: il suo nome è tincutra opii ed è tipicamente conosciuta con il nome di laudano. Esso era considerato una panacea universale; tuttavia, l’oppiaceo aveva forti effetti collaterali, come afferma Jessica Meyer di History Today.

Come esplicita prontamente The Conversation in un articolo del 2016, l’uso prolungato del laudano può provocare dipendenza fisica e psicologica, ma non disdegna sintomi più particolari come stipsi, nausea, vomito, confusione mentale, depressione respiratoria e prurito. Come molto spesso accade (ancora oggi), purtroppo, le genti anglofone riuscivano ad accedere alla sostanza senza la prescrizione di un medico.

Se dubitate della popolarità della tincutra opii, state commettendo un grosso errore: persino la regina Vittoria in persona ne faceva un regolare utilizzo, per placare la depressione e i dolori mestruali. Secondo il Smithsonian Magazine, la circolazione del laudano era fortemente incentivata dal costo esiguo del farmaco, rendendo accessibile a tutte le classi sociali ed economiche.

L’oppiaceo era una vera e propria piaga del suo tempo: la salute pubblica durante l’era vittoriana era fortemente minacciata dall’abuso della droga, la quale era riconosciuta come un semplice farmaco contro la diarrea. Non bisogna sottovalutare questo tipo di sostanze e i loro effetti.