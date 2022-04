Quali launcher provare su Android? C'è anche la beta di Nothing Launcher

Tra le miriadi di opportunità concesse dal sistema operativo Android per Smartphone, una delle più apprezzate è la possibilità di poter personalizzare l'interfaccia in maniera più o meno elaborata secondo i propri gusti.

Per farlo, occorre mettere mano al cosiddetto "Launcher", ovvero la schermata iniziale dopo lo sblocco del dispositivo, in cui siamo soliti mettere le app più utilizzate e qualche widget come l'orologio e il meteo. Nel launcher, poi, c'è anche il cosiddetto "App Drawer", ovvero il cassetto che contiene tutte le applicazioni presenti sullo smartphone, che può essere disabilitato in favore della presenza di tutte le app direttamente nelle schermate principali.

Spesso, tra l'altro, si sceglie uno smartphone proprio in virtù di questa grafica, ma non tutti sanno che quelle dei principali brand possono essere installate tranquillamente su qualsiasi dispositivo.

Particolarmente eclatante è il caso che ha fatto rumore in questi giorni, con l'annuncio di Nothing Launcher (Beta), ancor prima dell'arrivo del tanto chiacchierato smartphone dell'azienda di Carl Pei.

Tra gli altri presenti sul Play Store, troviamo anche il POCO Launcher, presente sugli smartphone dell'omonimo brand, Microsoft Launcher e uno dei più apprezzati in assoluto, ovvero Nova Launcher, presente in versione gratuite e con funzioni aggiuntive sbloccabili tramite l'acquisto di Nova Launcher Prime.

Inoltre, con oltre 10 milioni di download, tra i più popolari troviamo anche Smart Launcher 6, con le sue innumerevoli personalizzazioni, e il più classico Pixel Launcher. Insomma, ce n'è per tutti i gusti: basta solo trovare quello giusto per noi.

Dopo aver scaricato quello scelto, sarà necessario impostarlo come launcher predefinito attraverso la voce "Programma di avvio" nelle Impostazioni dello smartphone. Per sapere come cambiare questa e altre opzioni, consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come cambiare le app di default su Android.