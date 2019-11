Laurent Simons ha 9 anni e sta per laurearsi in ingegneria elettronica

Si chiama Laurent Simons il ragazzo che ha recentemente "conquistato" il web con la sua incredibile storia. Il motivo? Sta per laurearsi in ingegneria elettronica a dicembre. Cosa c'è di così strano? Ha solo nove anni.

A questa età i bambini desiderano solo giocare con gli amichetti di scuola e guardare i cartoni, mentre Simons ha desideri molto più ambiziosi: dopo aver conseguito un dottorato in ingegneria e una laurea in medicina, il ragazzo vuole sviluppare un modo per far crescere organi artificiali, riferiscono i genitori alla CNN.

L'Eindhoven University of Technology (TUE), che si trova nei Paesi bassi, offre corsi di studio accelerati per gli studenti in grado di gestirli ma, così come riferiscono anche alla stampa, non hanno mai avuto uno studente così giovane.

"Laurent è lo studente più veloce che abbiamo mai avuto qui. Non è solo iper intelligente ma è anche un ragazzo molto simpatico", afferma alla CNN Sjoerd Hulshof, direttore dell'istruzione del corso di laurea in ingegneria elettrica.

Il quoziente intellettivo del ragazzo è di 145, ha una memoria fotografica e riesce ad apprendere nuove informazioni ad una velocità incredibile; ha iniziato la scuola alla giovanissima età di quattro anni e ha completato i cinque anni di studio richiesti in soli 12 mesi. Laurent, inoltre, parla già fluentemente ben quattro lingue.