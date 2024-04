Lavastoviglie con 8 programmi e 14 coperti a un prezzo SCHOCK: approfittane

Midea MFD60S200X.1-IT è una lavastoviglie davvero conveniente, dato che è stata progettata in modo considerato anche per accogliere piatti più grandi, pentole e padelle fino a 300 mm di diametro. Per un totale di 14 coperti contemporaneamente. Ideale per famiglie numerose, cene con amici, ecc.

Il tutto però, preservando uno spazio contenuto, visto che misura A845 mm, L598 mm, P600 mm (A*L*P), offrendo un interno spazioso e flessibile per il massimo carico di stoviglie.

Prevede diversi cicli di lavaggio, tra cui i più interessanti sono: Igiene, Intensivo, Universale, ECO, Vetro, Silenzioso, 1 Ora e Rapido. Pertanto, si adegua a tutto quanto contiene. Il tutto, garantendo così un'elevata flessibilità.

Possibilità di ritardare i cicli di lavaggio tra 1 e 24 ore, così potrai impostarla nelle ore che a te risultano più congeniali e di beneficiare delle tariffe di energia, per esempio la sera o anche la notte.

La funzione a mezzo carico, invece, permette di lavare i piatti a metà carico, lasciando le stoviglie pulite e risparmiando sui costi dell'acqua e dell'elettricità.

Lo sportello si apre automaticamente alla fine di ogni ciclo, risparmiandoti la fatica di aprire lo sportello manualmente. Ciò permette anche di evaporare rapidamente l'umidità, migliorando le prestazioni di asciugatura in modo efficiente.

L'altezza del cestello superiore può essere facilmente regolata per ospitare piatti più alti sia nel cestello superiore che in quello inferiore.

Fino a 2 anni di garanzia.

