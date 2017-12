Lavazza ha acquistato il 25% di Chili TV: investimento da 25 milioni di Euro

Ventata di finanziamenti per, la piattaforma di streaming italiana specializzata nella riproduzione video. Secondo quanto riferito dal Financial Times, una holding riconducibile alla famiglia Lavazza avrebbe rilevato il 25% della compagnia, per una cifra vicina a 25 milioni di Euro.

Lavazza si va ad aggiungere altri investitori, tra cui figurano Sony Pictures e Paramount, per un servizio che vanta circa 1 milione di utilizzatori e che sta per chiudere un anno estremamente positivo, nel corso del quale ha registrato un utile di 30 milioni di Euro, in aumento di 7 milioni di Euro rispetto allo scorso anno. L'EBITDA però passa dai 6,5 milioni di Euro di un anno fa, ai 3,4 milioni di Euro di quest'anno.

I gestori di Chili TV potrebbero utilizzare questa nuova ondata di investimenti per arricchire il catalogo di contenuti, che è già stato lodato da molti per essere molto vario. Chili TV ad oggi ha sedi in Gran Bretagna, Polonia, Germania ed Austria, e nella lista degli investitori figurano anche Viacom e Warner Bros, che ne ha acquistato l'8,67% nell'Agosto del 2016.

Il catalogo digitale vanta oltre 50 mila contenuti tra film e serie tv, che gli sono valsi il premio da Frost & Sullivan come "Miglior 'European Entrepreneurial Company" per il servizio di video on-demand definito dagli stessi "innovativo".

L'operazione è stata confermata anche dalla Luigi Lavazza SPA, mentre Chili ancora non ha diffuso alcun dettaglio a riguardo.