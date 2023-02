Il Governo lavora all'unione di SPID e CIE: arriva l'Identità Nazionale Digitale

Il progetto del Governo di pensionare lo SPID a quanto pare starebbe procedendo spedito. Secondo quanto riportato dai colleghi di Corriere Comunicazione, l’Esecutivo starebbe lavorando per unificare lo SPID e la Carta d’Identità Elettronica in un sistema d’identificazione battezzato Identità Nazionale Digitale.

Il sito spiega che nella giornata di giovedì presso il Dipartimento della Trasformazione Digitale sarebbe in programma un incontro tra il sottosegretario Butti ed alcuni esperti nominati, per stilare un cronoprogramma.

L’obiettivo è di lanciare l’IDN entro il 2024, in linea con il progetto della Commissione Europea che mira a creare un’identità unica europea interoperabile tramite un’applicazione unica che dovrebbe consentire ai cittadini di utilizzare gli “SPID nazionali” in tutte le nazioni del Vecchio Continente per la richiesta di documenti e certificati.

Il nodo principale però è legato al funzionamento dell’Identità Nazionale Digitale: appare scontata la necessità di lanciare una nuova app per smartphone, da sviluppare dopo la pubblicazione di un bando ex novo che rischia di allungare i tempi oltre che chiedere un esborso importante di fondi. Non è da escludere l’utilizzo dell’app Io come piattaforma unica dove far confluire l’IDN.

Ovviamente tutte le opzioni sono ancora sul tavolo, ed una decisione finale e definitiva ancora non è stata presa, ma maggiori informazioni potrebbero arrivare prossimamente.