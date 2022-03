Lavorare nel Metaverso? Ecco quali sono i mestieri più gettonati

Se da un lato la tecnologia blockchain abbraccia sempre di più il mondo del gaming grazie al modello play-to-earn, moltissimi utenti guardano ogni giorno con attenzione crescente al Metaverso, che potrebbe rappresentare una possibilità di lavoro per più di qualcuno.

Mentre Meta è al lavoro su un'IA che crea elementi nel metaverso, scopriamo quali saranno le professioni e i mestieri che potrebbero divenire indispensabili nel prossimo futuro, grazie al lavoro svolto dai ragazzi di Skuola.net e della Geeks Academy.

Nel futuro del web, in cui il Metaverso diventerà il punto di congiunzione tra reale e digitale, quindi, scopriamo quali saranno i mestieri essenziali per rispondere all'esplosione del mercato che gira attorno a questa nuova frontiera.

Architetti del Metaverso

"Sono le figure creative incaricate di immaginare e di ideare mondi completamente nuovi e coinvolgenti. Rappresentati principalmente dai 3D game designers, saranno responsabili della progettazione, della prototipazione e della creazione di ambienti virtuali e di esperienze 3D immersive (non solo di gioco) che coinvolgeranno gli utenti come mai prima d'ora. Oltre alle competenze in animazione, illustrazione e modellazione 3D, queste figure dovranno avere delle basi di programmazione e dovranno saper padroneggiare software come Unity 3D, Blender, Maya e Unreal Engine".

Costruttori del Metaverso

"Sono tutte quelle figure che si occupano di sviluppare l’infrastruttura alla base del metaverso, tramutando la visione degli architetti dei metaversi in realtà. Queste figure comprendono principalmente programmatori, sviluppatori, ingegneri del software ed esperti di blockchain. Dovranno avere solide competenze in programmazione (linguaggi C, C#, C++, JavaScript, Python, Solidity e Rust), Cloud Computing e AR/VR, oltre che una profonda comprensione degli ecosistemi decentralizzati e delle soluzioni blockchain-based".

Digital Product & Fashion Designers

"Una volta creata l’infrastruttura del Metaverso, ci sarà bisogno di designer che lavorino allo sviluppo di oggetti e vestiti NFT fruibili al suo interno. Gli NFT (non-fungible token) – ossia, oggetti digitali unici associati a veri e propri “certificati di proprietà” di tutto ciò che si possiede nei mondi digitali – si stanno già facendo strada in vari settori, come arte, musica e fashion. Specialisti come i digital product e i digital fashion designers, già operativi nel mondo gaming e crypto, sono quindi destinati ad affermarsi ulteriormente nei prossimi anni".

Sceriffi del Metaverso

"Sicurezza è una delle parole chiave del Metaverso. Proprio per le sue caratteristiche, basate sulla virtualità, i mondi digitali sono l'obiettivo perfetto per attacchi informatici e frodi: avatar hackerati, furto di NFT, fughe di dati biometrici, ecc. Questo è il motivo per cui ci sarà assoluto bisogno di esperti di cybersecurity. Persone chiamate da un lato a bloccare gli attacchi hacker in tempo reale, e dall'altro ad assicurare che i protocolli informatici vengano aggiornati al fine di renderli in grado di affrontare le nuove minacce e i rischi che si affacceranno man mano che i metaversi cresceranno".

Smart Contract Developers

"Nel Metaverso, tutte le transazioni coinvolgeranno asset digitali, e poiché saranno codificate non richiederanno alcuna interazione umana. Questo a patto che vengano soddisfatte le condizioni richieste per attivare e concludere l'affare. Per questo ci sarà bisogno di tecnici in grado di controllare che gli interessi e i termini di accordo dei vari utenti siano preservati e codificati su blockchain in modo corretto".

Privacy & Data Protection Specialists

"Poiché nel Metaverso tutto sarà rappresentato dai dati, ci sarà bisogno di figure che si occupino di tutelare la privacy e i dati dei vari utenti. Questi profili, oltre a essere specializzati in materie quali diritto, GDPR, gestione e protezione dei dati personali, dovranno anche possedere forti competenze digitali specifiche del Metaverso, quali data mining e coding".

Esperti di Marketing

"Sono professionisti per i quali si registra già un’altissima richiesta, e si occupano di concepire, creare ed eseguire campagne pubblicitarie o esperienze immersive e coinvolgenti, a cavallo tra i confini del fisico e del digitale, che consentano agli utenti di interagire con il prodotto di una data azienda ed eventualmente di effettuare un acquisto, senza uscire dal metaverso. Oltre alle competenze verticali specifiche del settore, dovranno avere conoscenze relative al metaverso e alle applicazioni della tecnologia XR nel marketing".

Storytellers

"Anche i “narratori” trarranno vantaggio dall'evoluzione del metaverso: la fase di racconto sarà infatti centrale per promuovere i vari metaversi che verranno creati e gli attori che opereranno al loro interno. I Metaverse Storytellers avranno quindi il compito di pianificare chiavi di ricerca, esperienze di vario genere (ludiche, sportive, culturali, musicali, formative) e tour immersivi per consentire agli utenti di esplorare la dimensione virtuale in ogni suo meandro, mostrandone le opportunità nascoste".

Organizzatori di Eventi nel Metaverso

"Infine, poiché il Metaverso rappresenterà un’estensione digitale della nostra vita reale, non potranno mancare coloro che opereranno nel campo nell’organizzazione di eventi nel metaverso. Già oggi è possibile celebrare eventi virtuali per ricorrenze o momenti speciali della nostra vita, come nascite, anniversari o matrimoni, abbattendo i vincoli fisici del mondo reale".