Lavorare a stretto contatto con qualcuno può alterare questo tuo tratto

I ricercatori negli anni hanno scoperto una particolare interazione che avviene tra due persone che lavorano a stretto contatto: quando discutono di un argomento allettante, è più probabile che i suoni del loro discorso convergano. In poche parole, i due soggetti possono involontariamente iniziare a dire certe parole come l'altra persona.

Non solo: possono perfino cambiare la sintassi delle loro frasi per allinearsi meglio con il loro conversatore o alterare la loro pronuncia per abbinarsi l'una con l'altra. L'imitazione dei suoni, o convergenza fonetica, è una caratteristica prevalente del linguaggio umano e si verifica molto più spesso di quanto immaginate.

Nel 2018 degli scienziati hanno scoperto che, quando gli oratori sono molto impegnati in un compito importante e coinvolgente, è più probabile che attuino questo cambiamento nel linguaggio. Nel nuovo studio, gli autori della ricerca hanno voluto esaminare il cambiamento della produzione del parlato quando un compito è molto coinvolgente.

I ricercatori hanno diviso 52 madrelingua inglesi in coppie che dovevano completare una serie di compiti insieme. L'oratore A ha dovuto aiutare il proprio compagno, l'oratore B, che si trovava seduto in una stanza adiacente, a muoversi in un labirinto di Minecraft. Più il compito era coinvolgente, maggiore è stata la convergenza che i ricercatori hanno sentito nel discorso tra i due.

Lo studio suggerisce che una conversazione molto partecipe porta a una maggiore imitazione. Ciò suggerisce che la convergenza fonetica sia un modo per gli esseri umani di creare sinergia tra loro e ridurre le possibilità di essere fraintesi e creare un legame ancora più forte.