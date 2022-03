I lavoratori americani e russi della Stazione Spaziale vanno d'accordo nonostante tutto

Gli abitanti della Terra sono sicuramente molto preoccupati per il recente conflitto che ha colpito l'Europa: l'invasione della Russia in Ucraina ha distrutto una "pace" nel nostro continente che durava da circa 60 anni. La diplomazia è sicuramente tesa e tra Russia e USA non scorre buon sangue... ma non tra i lavoratori della Stazione Spaziale.

Come spesso accade in questi casi, sono i governi del mondo ad essere sull'attenti, mentre tra i cittadini di queste nazioni c'è una solidale voglia di pace e serenità. Secondo Todd Horelica, controllore di volo della NASA e ingegnere della sicurezza per la ISS, l'invasione russa dell'Ucraina non sembra avuto alcun impatto sulle operazioni a bordo del laboratorio orbitale.

Recentemente, infatti, lo stesso Horelica ha affermato di aver avuto delle belle interazioni con i suoi colleghi russi. "Molti si sono chiesti in che modo il conflitto nell'Europa orientale abbia influenzato le operazioni della ISS", scrive l'esperto su Twitter. "Oggi ho fatto una piacevole chiacchierata con la mia controparte russa. Era come al solito. Abbiamo lo stesso obiettivo... garantire la sicurezza dell'equipaggio e del veicolo".

L'ingegnere della NASA ci mostra, in parole povere, che non esiste una sorta di "astio" tra queste nazioni. Certo, a livello "burocratico" e politico la questione è molto più complessa, con Roscosmos che, a causa delle sanzioni verso la Russia, ha più volte minacciato di abbandonare la Stazione Spaziale Internazionale.

Lo stesso Dmitry Rogozin, capo dell'agenzia spaziale russa, avrebbe annunciato in Tv l'immediata cessazione della vendita dei motori a razzo russi alle società statunitensi. Non sappiamo quale sia il clima generale all'interno dell'ISS, ma siamo pronti a scommettere che tra gli astronauti che si trovano all'interno della struttura non vi sia alcuna forma di astio.

Intanto, un astronauta americano dovrà tornare sulla Terra su un veicolo spaziale russo.