Per quali lavoratori è obbligatorio il Green Pass da oggi 15 Ottobre?

Ci siamo: entra oggi in vigore il dcpm che stabilisce l'obbligo di Green Pass per i lavoratori. Il decreto è stato al centro di molti dibattiti negli ultimi giorni, e nel giorno in cui entra in vigore facciamo il punto sulle categorie interessate.

Nella fattispecie, da oggi il Green Pass è obbligatorio per:

Lavoratori dipendenti pubblici e privati

Dipendenti di imprese che hanno in appalto servizi esterni (pulizia, ristorazione, manutenzione, rifornimento distributori automatici)

Consulenti e collaboratori e prestatori o frequentatori di corsi di formazione

Corrieri che effettuano consegne all'interno di aziende ed amministrazioni posta d'ufficio o privata

Il controllo del Green Pass sul posto di lavoro viene effettuato all'accesso, evitando ritardi e code durante le procedure d'ingresso, ma i datori di lavoro possono anche scegliere di effettuarle successivamente a tappeto o su un campione non inferiore al 20% del personale in servizio. Il controllo viene effettuato tramite l'app Verifica C19 o con sistemi automatizzati, sempre nel massimo rispetto della privacy. E' vietato per i datori di lavoro conservare il QR Code.

Per coloro che sono sprovvisti di green pass viene considerata l'assenza ingiustificata. Nelle aziende con massimo 15 dipendenti, dopo cinque giorni il lavoratore può essere sospeso per massimo 10 giorni.

Possono non mostrare il Green Pass coloro che non si possono vaccinare, esibendo un QR Code apposito, ma anche coloro che sono in attesa di riceverlo utilizzando i documenti rilasciati dalle autorità sanitarie.

Per i datori di lavoro che non effettuano i controlli del Green Pass sono previste sanzioni amministrative da 400 a 1000 Euro.