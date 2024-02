Dove lavorava Steve Jobs prima della Apple? C'entrano i videogiochi

Tutti sappiamo chi è Steve Jobs, il leggendario fondatore di Apple. In pochi, però ricorderanno che, da giovane, l'ex-Numero Uno della Mela Morsicata ha lavorato brevemente per una nota compagnia di videogiochi come designer. Ma di quale azienda si tratta?

Ebbene, la biografia del fondatore di Apple su Britannica ci svela che Steve Jobs ha lavorato per Atari tra il 1973 e il 1974: all'epoca, il giovane Jobs aveva appena lasciato il Reed College di Portland, in Oregon, e aveva bisogno di denaro. Per questo, ha avanzato la candidatura per la posizione di designer presso la compagnia specializzata in videogiochi arcade. Jobs ha lavorato per Atari solo per pochi mesi, forse per risparmiare il denaro necessario a compiere un pellegrinaggio in India, dove è poi entrato in contatto con il buddhismo.

Pochi mesi prima, Steve Jobs si era candidato per un lavoro da HP, ma non era stato assunto: la domanda di lavoro per l'azienda è recentemente finita all'asta, ed è stata venduta per la cifra record di 222.400 Dollari! Prima di lavorare per Apple, insomma, Jobs ha tentato di sfondare nel mondo dell'hi-tech con diverse professioni, sia nell'hardware che nel software.

Una delle controversie più note del periodo di Steve Jobs presso Atari riguarda il compito che fu assegnato al giovane sviluppatore. Jobs doveva semplificare i giochi di Atari dal punto di vista del software, ma secondo alcune fonti avrebbe "scaricato" tutto il lavoro sull'amico Steve Wozniak. Secondo altri collaboratori di Jobs, invece, questi si sarebbe semplicemente fatto aiutare dall'amico per lo sviluppo di alcune produzioni particolarmente ostiche. Inoltre, pare che Jobs si lamentasse spesso dei salari molto bassi che Atari gli corrispondeva.

Insieme, comunque, Steve Jobs e Steve Wozniak crearono Breakout in soli quattro giorni: la genesi del gioco nasceva da una precisa richiesta del fondatore di Atari Nolan Bushnell, che chiese ai due di produrre una versione di Pong (il successo arcade dell'azienda uscito nel 1972) che fosse giocabile da un solo giocatore.