I lavori più popolari di 1.000 anni fa, durante il medioevo, vi stupiranno

Quelli che oggi tratteremo sono le occupazioni professionali più popolari dell’Alto Medioevo, cioè circa 1000 anni fa. Sicuramente, vi sarete già fatti un’idea sui lavori che troverete in siffatta lista; tuttavia, questa è una buona occasione per fare ammenda!

Non possiamo non iniziare questa lista se non con l’occupazione contadina. Durante l’Alto Medioevo, variegate erano le realtà rurali: esistevano dei piccoli villaggi, terre di proprietà di un feudatario oppure vi erano campi in comune che venivano coltivati in comunità. Essere un agricoltore 1000 anni fa significa applicare sofisticate tecniche di coltivazione, di utilizzo degli attrezzi, di osservazione del clima e degli animali. Differentemente da come si pensa, il Medioevo non è un periodo di cesura del progresso umano, ma è periodo di grandi innovazioni tecnologiche che hanno permesso rendimenti maggiori dei raccolti.

Un altro lavoro antichissimo è quello del mercenario. Nell’XI secolo duchi e conti cercano di affermare la propria influenza sociale, economica e politica grazie all’ausilio di un corposo esercito, ma questo il più delle volte è composto da mercenari, ovvero guerrieri di professione, pagati per la loro prestazione in guerra. Un esempio per noi particolarmente importante è Roberto “il Guiscardo” d’Altavilla: egli decise di abbandonare la Normandia (Francia settentrionale) in quanto ultimo di 12 figli ereditari del nobile Tancredi. Il Guiscardo lasciò la terra natia e raggiunse i suoi fratelli nell’Italia meridionale dove già si era instaurato un piccolo feudo. Grazie a questi uomini nascerà il primo Regno di Sicilia.

Spesso, quando si parla di medioevo, ci si immagina un periodo di tempo caratterizzato da una visione teocentrica; tuttavia, non bisogna generalizzare ed estremizzare questo concetto. Quel che è certo è che, durante l’XI secolo, il clero occupava una fetta importante della società. Essi non erano stipendiati dal Vaticano, bensì riuscivano a vivere di generose donazioni e offerte date volontariamente dalle anime. Grazie agli ambienti ecclesiastici, in Europa iniziano a veicolare forme moderne di istruzione; inoltre, i preti, prima del Concilio Lateranense del 1122, avevano la possibilità di sposarsi o avere una concubina.

Infine, ma non per importanza, vogliamo parlare di un’occupazione assai prestigiosa per un’epoca satura di conflitti armati: l’armaiolo. Le loro creazioni più popolari erano le armature di cotta di maglia, fatte con anelli di ferro intrecciati le quali richiedevano molto tempo e abilità. Queste sono notoriamente legate ai cavalieri di Normandia, come documentato sulla Arazzo di Bayeux raffigurante la Battaglia di Hastings. Purtroppo, si sa relativamente poco degli armaioli del primo Medioevo, infatti i dettagli del loro mestiere non saranno annoverati prima del Rinascimento.