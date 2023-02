Quali lavori sono a rischio per via di ChatGPT? Il dibattito è ampio

L'intelligenza artificiale è al centro dell'attenzione del mondo Tech (e non solo), soprattutto per via del tornado ChatGPT. In questo contesto, inizia ad ampliarsi sempre di più il dibattito in merito ai potenziali lavori a rischio per via della cosiddetta "rivoluzione IA".

D'altronde, tutto si sta muovendo rapidamente e aziende come Microsoft e Google si stanno dando "battaglia" a suon di annunci relativi al mondo dell'intelligenza artificiale. Basti pensare a quanto rapidamente si è arrivati all'annuncio di Google Bard, per non fare riferimento all'integrazione di ChatGPT potenziato su Bing. Quando le Big Tech investono, i tempi accelerano.

Ma quali sono i lavori potenzialmente a rischio? Secondo SlashGear, la prima categoria a cui fare riferimento è quella degli artisti. D'altronde, si tratta anche dei lavoratori che più di tutti hanno dato vita a proteste contro i servizi IA, chiedendo il rispetto del copyright delle loro opere. Chiaramente, si fa riferimento al modo in cui vengono addestrate le intelligenze artificiali generative. Questa categoria è sicuramente quella maggiormente al centro dell'attenzione, considerando anche recenti accadimenti come il lancio di un corto Netflix realizzato anche tramite IA.

Non ci sono però solamente i servizi per generare immagini a far temere la perdita di posti di lavoro in futuro. Infatti, le abilità testuali di ChatGPT e simili potrebbero "impensierire" chi scrive per vivere. Si fa principalmente riferimento a persone che lavorano, ad esempio, nel mondo della pubblicità o che hanno mansioni in cui, ad esempio, non risulta necessario esprimere opinioni, bensì solamente riportare dati o altro. Ci sono ancora molte questioni in sospeso, anche lato copyright, ma sembra chiaro che determinati contenuti testuali "standard" potrebbero in futuro essere affidati a delle IA. Un possibile esempio sono i contenuti evergreen provati da CNET (anche se non è andata molto bene, per ora).

Un'altra categoria a cui si fa spesso riferimento in questo contesto è quella dei programmatori. Le possibilità che stanno emergendo a livello di IA riguardano infatti anche la generazione di codice, nonostante i dubbi in merito alle potenziali problematiche in ambito di sicurezza che il tutto può sollevare. Se pensate che la questione sia un po' più "lontana" rispetto a quella relativa ad artisti e a chi scrive per vivere, potreste voler dare un'occhiata alle recenti proteste dei programmatori contro l'IA di GitHub, già in grado di aiutare gli sviluppatori in fase di scrittura del codice.

Queste sono le principali categorie di lavoratori su cui il dibattito relativo alla "rivoluzione IA" si sta concentrando, anche se si iniziano già a tirare in ballo, come potenziali operazioni coinvolte, anche alcune attività svolte, ad esempio, dai revisori legali. In ogni caso, come potete ben vedere, in essenzialmente tutti i casi c'è di mezzo una potenziale questione legata al copyright. Inoltre, la diffusione di questi strumenti è ancora in una fase preliminare, dunque solamente il tempo ci dirà come si evolverà il tutto. Quel che è certo è che recenti errori come quello di Google Bard non stanno passando inosservati e stanno contribuendo a mantenere alta l'attenzione. Per intenderci, quella risposta sbagliata ha fatto perdere 100 miliardi di dollari a Google, dunque anche le Big Tech dovranno studiare bene la questione.