A lavoro su un 'Internet Quantistico', siamo sempre piú vicini.

Un team di ricerca guidato dall'Università di Osaka ha dimostrato come le informazioni codificate nella polarizzazione circolare di un raggio laser possano tradursi nello stato di spin di un elettrone in un punto quantistico.

Il risultato rappresenta un passo importante verso una specie di "Internet quantistico", in cui i computer futuri potranno inviare e ricevere informazioni in modo rapido e sicuro.

I computer quantistici (ormai sempre piú vicini) hanno il potenziale per superare notevolmente i sistemi attuali perché funzionano in un modo sostanzialmente diverso. Invece di elaborare numeri discreti e zeri, le informazioni quantistiche, memorizzate negli spin degli elettroni o trasmesse da fotoni, possono trovarsi in una sovrapposizione di più stati contemporaneamente. Inoltre, gli stati di due o più oggetti possono rimanere entangled (intrecciati), in modo che lo stato di uno non possa essere completamente descritto senza l'altro. La gestione degli stati intrecciati consente ai computer quantistici (con cui recentemente sono riusciti ad invertire il tempo) di valutare simultaneamente molte possibilità, oltre che a trasmettere informazioni da un luogo all'altro immuni dalle intercettazioni.



Tuttavia, questi stati intrecciati possono essere molto fragili, durare solo microsecondi prima di perdere coerenza. Per realizzare l'obiettivo di una rete quantistica questi segnali devono essere in grado di interagire con spin di elettroni all'interno di computer distanti.



I ricercatori guidati dall'università di Osaka hanno usato la luce laser per inviare informazioni a un punto quantistico alterando lo stato di spin di un singolo elettrone intrappolato. Gli elettroni, infatti, hanno un momento angolare (di spin), che può essere capovolto quando assorbe la luce laser polarizzata circolarmente.



Il trasferimento di informazioni quantistiche è già stato utilizzato in crittografia. "Il trasferimento di stati di sovrapposizione o stati entangled consente una distribuzione quantistica delle chiavi completamente sicura", afferma l'autore senior Akira Oiwa. "Questo perché qualsiasi tentativo di intercettare il segnale distrugge automaticamente la sovrapposizione, rendendo impossibile l'ascolto senza essere rilevati."



La rapida manipolazione ottica dei singoli spin è un metodo promettente per la produzione di una piattaforma informatica su scala nanometrica.