Che lavoro faceva Reed Hastings prima di fondare Netflix? La risposta vi sorprenderà

Reed Hastings ha contribuito in maniera importante al cambiamento del mercato dell'intrattenimento domestico con la sua Netflix, che ha fondato nel 1997 insieme a Marc Randolph. Inizialmente creare come una società di vendita e noleggio di DVD, è diventata uno dei colossi della Silicon Valley ed ora fattura più di 20 miliardi di Dollari all'anno.

Prima di diventare uno dei miliardari del mondo (attualmente il suo patrimonio netto si aggira intorno ai 2,3 miliardi di Dollari), Hastings non era strettamente legato al mercato della tecnologia.

La sua storia è emblematica: Hastings ha fatto praticamente tutto nella vita ed ha anche tentato di entrare nella Marina degli USA. Molto attivo anche nel volontariato (è stato in Africa), il suo primo lavoro è stato il venditore di aspirapolveri porta a porta. Ebbene si, l'attuale CEO di Netflix ha iniziato la sua "carriera" come venditore porta a porta di apparecchi per la pulizia domestica.

Hastings non ha mai rinnegato quel lavoro ed anzi, qualche anno fa parlandone ha confidato che "mi piaceva un sacco, perchè permetteva di incontrare un sacco di gente diversa". Chissà quante persone hanno avuto a che fare con lui e poi hanno scoperto, a distanza di vari anni, che dietro quel venditore si celava l'uomo che permette a milioni di persone di accedere film, serie tv e spettacoli con pochi click.