Il Governo al lavoro sullo SPID per i minorenni: via libera dal Garante

Il Garante per la privacy ha dato il via libera all'estensione dello SPID anche per i minorenni. Il funzionamento, però, sarà diverso rispetto al Sistema Per l'Identità Digitale che conosciamo e con cui abbiamo preso familiarità negli ultimi tempi.

Nel comunicato stampa integrale, che potete consultare direttamente attraverso il link presente in calce, il Garante stabilisce alcune linee guida per la fruizione del servizio. Tali linee guida sono state già inoltrate all'Agenzia per l'Italia Digitale e riguardano alcune garanzie in merito al trattamento dei dati dei minorenni.

Per gli under 14 lo SPID sarà introdotto in forma sperimentale fino al 30 Giugno 2023, e potrà essere utilizzato esclusivamente per le attività scolastiche: ad esempio per il registro elettronico scolastico.

Chiaramente, la richiesta di SPID per i minorenni dovrà essere effettuata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriali: a riguardo il Garante ha richiesto maggiori tutele, prevedendo un sistema di verifica del richiedente. La procedura prevede una doppia verifica: tutti e due i genitori devono verificare l'identità ed attestare la volontà di delegare uno dei due ad accedervi.

Il minore, inoltre, dovrà essere informato della procedura e l'Identity Provider dovrà anche acquisire un suo documento.

Il funzionamento, quindi, sarà molto diverso rispetto allo SPID con delega di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Per tutte le informazioni su come fare lo SPID gratuito, vi rimandiamo al nostro approfondimento.