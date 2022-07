La Lazio lancia l'NFT Ticketing per la stagione 2022/23: è la prima società a farlo

Nell’ambito della partnership tra Lazio e Binance, annunciata qualche mese fa, Binance annuncia oggi un progetto pilota della sua soluzione di biglietti NFT, che sarà disponibile già nel corso della stagione 2022/23.

Nello specifico, i tifosi laziali che utilizzano Binance avranno la possibilità di godersi i ticket digitali che daranno accesso a vantaggi esclusivi, privilegi ed altri.

I tifosi non solo avranno accesso alle partite, ma anche ad esperienze uniche, sconti e molto altro, oltre a verificare l’autenticità ed aiutare a prevenire l’uso improprio dei biglietti. Con questa nuova tecnologia di ticketing NFT, Binance mira a prevenire problemi come il bagarinaggio e la contraffazione dei biglietti, e rende i sistemi di biglietteria più affidabili.

Con gli NFT Tickets, i tifosi avranno accesso semplificato allo Stato Olimpico nei giorni delle partite, ma anche a sconti speciali sul Lazio Store e sulle partite di Europa League, oltre che ad omaggi di Lazio Fan Tocket ed una serie di esperienze non acquistabili.

Il ticketing NFT, che stiamo introducendo con S.S. Lazio NFT ticketing, introduce un livello totalmente nuovo di funzionalità per i token non fungibili. La Lazio rivoluzionerà il mercato dei biglietti e presenta un altro significativo caso d’uso reale per la tecnologia Web3. Il ticketing NFT abilitato dalla blockchain ha il potenziale per andare oltre lo sport e mettere le sue radici nel più ampio settore dell’intrattenimento. I tifosi hanno ora la possibilità di conservare i ricordi di qualsiasi evento dal vivo a cui hanno partecipato raccogliendo digitalmente i biglietti, e di godere di un ulteriore impegno con i loro club o brand preferiti al di là di questi momenti, portando a esperienze più significative e durature per i tifosi, a comunità digitali e mondiali più forti e a un maggiore coinvolgimento nella vita di squadre, giocatori e marchi” ha commentato Zoe Wei di Binance.