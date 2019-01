Le AirPods 2 avranno la funzione 'Hey Siri', la conferma da iOS 12.2

Direttamente dalla beta di iOS 12.2, arriva un'interessante indicazione su una delle funzioni che gli utenti troveranno sulla seconda generazione delle Airpods, che secondo i rumor emersi nelle scorse ore dovrebbero arrivare nel corso dell'anno.

I colleghi di 9to5Mac hanno scovato nella beta di iOS 12.2 un riferimento piuttosto esplicito ad una delle funzioni che potrebbero essere presenti nella nuova versione degli auricolari.

Come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, le nuove AirPods dovrebbero supportare la funzione "Hey Siri" dell'assistente vocale, il che vuol dire che gli utenti mentre le indossano potranno "svegliare" l'intelligenza artificiale semplicemente pronunciando il comando, che è già supportato da tempo su iPad, Apple Watch ed iPhone.

Come riferito negli scorsi giorni, le AirPods 2 dovrebbero anche includere alcune funzioni per il monitoraggio della salute. In passato si era parlato della possibilità di monitorare il battito cardiaco e misurare la febbre, ma a riguardo ancora non sono disponibili informazioni.

In molti ipotizzano anche una batteria con durata migliore, un sistema di cancellazione del rumore e la resistenza all'acqua. Il tutto ad un prezzo maggiore rispetto a quello della prima generazione, che dovrebbe comunque restare in vendita.

Secondo Gartner entro il 2022 i dispositivi indossabili per le orecchie potrebbero diventare i gadget più popolari al mondo.