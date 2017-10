Le automobili EV di Nissan sostituiranno il rumore del motore con un suono

Le automobili elettriche non fanno molto rumore, motivo per cui i produttori di automobili devono dare ai pedoni unche vi sia un'auto elettrica in movimento vicino a loro. La soluzione disi chiama "" e suona come il futuro.

Il dipartimento dei trasporti statunitense ha recentemente decretato che tutti i veicoli ibridi ed elettrici devono fare rumore in modo da avvisare i pedoni, in particolare quelli che sono ciechi o che hanno una visione limitata, che un veicolo si trova nelle loro vicinanze. Nissan ha già fatto il primo passo verso questa nuova regola e sta per rilasciare la sua "canzone", a cui ha dato anche un nome: "Canto". Questo suono è stato sviluppato per aumentare la sicurezza dei pedoni, oltre che a fornire un suono energico e sicuro.

Il suono cambia tono e ritmo quando il veicolo accelera o rallenta e viene attivato ad una velocità che si aggira tra i 12mph (19 km/h) e i 19 mph (30 km/h). Secondo il dipartimento dei trasporti statunitense, questa regola contribuirà a prevenire circa 2.400 infortuni pedonali ogni anno, una volta che tutti le automobili ibride ed elettriche, vendute negli Stati Uniti, saranno adeguatamente attrezzate. Nissan infine riferisce che il suo suono è anche fatto per "arricchire l'ambiente sonoro di una strada tipica della città" e per essere chiaramente udibile, ma non inquietante per i residenti della città o gli occupanti del veicolo.