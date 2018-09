Le beta di iOS 12.1 conferma: nuovi iPad in arrivo entro la fine dell'anno

A meno di ventiquattro ore dal lancio di iOS 12, Apple ha già cominciato i test della beta di iOS 12.1, il primo major update per il sistema operativo mobile della Mela che dovrebbe includere le videochiamate in FaceTime di gruppo. Il codice sorgente del software però come sempre ha fornito delle importanti indicazioni sulle prossime mosse.

Guilherme Rambo di 9to5Mac infatti ha esaminato a fondo il codice sorgente di iOS 12.1 ed ha trovato dei riferimenti alla prossima generazione di iPad, che non è stata svelata nel corso del keynote di mercoledì scorso ma che evidentemente sono ancora in corsa per il 2018. I riferimenti infatti sono espliciti ed una stringa di codice si parla di "iPad2018Fall", segno che il lancio sul mercato potrebbe avvenire già entro la fine dell'anno.

Al momento non è in programma alcun keynote per l'autunno, ma a giudicare da quanto scritto dagli sviluppatori nella beta, l'annuncio potrebbe essere imminente.

Sulle specifiche tecniche almeno al momento ancora non sono disponibili molte informazioni. Sembra però scontata l'introduzione del sistema di riconoscimento facciale FaceID, che ha debuttato lo scorso anno in iPhone X ed è stato migliorato in iPhone XS ed iPhone XS Max. Alcune indiscrezioni parlavano anche della possibile integrazione dell'USB-C, ma anche giudicando quanto fatto con i nuovi smartphone sembra essere improbabile.

In totale, gli iPad dovrebbero essere due: uno con schermo da 12,9 pollici ed un altro con display da 10,5 pollici.