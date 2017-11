Le bollette tornano a 30 giorni: la Manovra ottiene il via libera dal Parlamento

La Manovra 2018 del Governo Italiano ha ottenuto il via libera dal Parlamento da qualche minuto, ed include una novità importante per gli utenti che hanno abbonamenti telefonici o alle pay tv

Come ampiamente promesso dal Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, l'esecutivo ha cancellato la fatturazione a 28 giorni che avevano introdotto molto operatori di mercato, rendendola di fatto illegale.

Spariscono, quindi, le bollette a 28 giorni, la fatturazione adesso dovrà avvenire su una base di 30 giorni, ad eccezion fatta di offerte promozionali previste dagli stessi operatori. Stop quindi al mese aggiuntivo che pagavano gli utenti per gli abbonamenti telefonici, tv, ed internet.

Interessante anche notare che gli operatori del settore avranno 120 giorni per adeguarsi alla misura, e se non lo faranno saranno costretti a rimborsare ogni cliente interessato per un totale di 50 Euro a persona.

Una svolta epocale per il settore, che dal 2015 soffriva di questa grave defezione che aveva turbato non poco gli utenti, i quali non avevano evitato le critiche agli operatori, anche attraverso i social network. Molte compagnie, avendo il sentore di questa norma, già da qualche mese si erano adeguate ma ora vige l'obbligo di tornare al vecchio sistema di fatturazione, che comporterà un risparmio annuo dell'8,5% a persona. Una grande vittoria.