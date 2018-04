Le diverse facce di Titano, la gigantesca luna che orbita attorno a Saturno

L'immenso Titano non è un pianeta, ma le sue dimensioni lo rendono non solo il satellite più grande di Saturno, ma anche il secondo più grande di tutto il sistema solare (il primo è Ganimede che orbita attorno a Giove). Grazie alla sonda spaziale Cassini possiamo osservare 3 diverse immagini di questa gigantesca luna e confrontarle fra loro.

La foto di cui vi stiamo parlando la trovate in fondo a questa news. Perché il satellite appare così diverso in ognuno dei 3 diversi scatti? Gli strumenti con cui è equipaggiati la sonda Cassini sono costruiti in modo da catturare le onde elettromagnetiche emesse o riflesse dai corpi. Queste onde non sono l'una uguale all'altra, ma son caratterizzate da frequenze diverse che le differenziano.

Per fare un paragone semplice basta pensare alla luce visibile: quello che catturano i nostri occhi sono onde elettromagnetiche di diversa frequenza, ognuna caratterizzata da un colore differente (il rosso ha la sua specifica frequenza ed il blu ne ha un'altra, e via dicendo).

L'immagine di Titano a sinistra è stata ricavata sfruttando le onde rosse, verdi e viola che sono state sovrapposte per ottenere il colore arancione che vedete in foto. Più o meno è così che Titano apparirebbe all'occhio umano, ovvero nella frequenza del visibile. La spessa atmosfera arancione è formata per lo più da idrocarburi, composti organici formati da atomi di carbonio ed idrogeno.

Alla frequenza della luce visibile è praticamente impossibile vedere al di sotto della spessa atmosfera di Titano. Qui entrano in gioco le frequenze ad infrarosso (nello specifico vicino infrarosso a 938 nm) che ci permettono di vedere cosa c'è al di sotto dello spessore di idrocarburi. Nell'immagine centrale si vedono i dettagli della superficie di Titano nelle sfumature di bianco e nero.

La terza ed ultima foto mostra dei colori non realistici (che però hanno un significato). Per comporla sono state messe insieme immagini ad infrarosso e del visibile: il verde identifica le zone dove Cassini può vedere al di sotto dell'atmosfera, il rosso le zone dove gli idrocarburi stanno assorbendo la luce del sole e il blu la parte dove l'atmosfera più alta di Titano ha una visibilità maggiore.

Le immagini risalgono al 16 aprile 2005, quando Cassini si trovava ad una distanza di circa 170.000 km da Titano. Gli scatti non sono recenti, ma la NASA li pubblica ogni settimana come anniversario per celebrare il successo della missione su Saturno.

