Le GPU AMD Navi potrebbero non arrivare prima di ottobre

Le ultime indiscrezioni parlavano di una possibile release fissata per metà 2019, ora sembra che nuovi ritardi abbiano posticipato ulteriormente il debutto delle AMD Navi. Parliamo di quelle con architettura a 7 nanometri che dovrebbero andare a svecchiare radicalmente l'intera offerta di GPU AMD.

Gli ultimi rumor parlavano addirittura di una presentazione durante il Computex di giugno, ora si parla di un problema di produzione del processo a 7nanometri. Tutte ipotesi, ovviamente, che devono essere prese con le pinze in attesa di un annuncio ufficiale.

Come vi raccontavamo nel nostro ultimo speciale dedicato alle GPU Navi, non è ancora effettivamente chiara la portata di disruption di queste GPU: c'è chi parla di un mero prodotto di passaggio, e chi di un superamento netto di Graphic Core Next.

Sempre nello speciale parlavamo dei possibili nomi delle nuove GPU, sulla base della scoperta nel codice sorgente di MacOS Mojave di quattro modelli precisi: Navi 16, Navi 12, Navi 10 e Navi 9.

Quanto alle specifiche? Completamente un mistero, e AMD si è dimostrata un campione nel mantenere il massimo riserbo sulla sua prossima generazione di GPU. E ora l'attesa, prima di mettere le mani sulle AMD Navi potrebbe essere ancora più lunga del previsto. Nella speranza di una smentita, fino ad ottobre potremmo davvero non saperne nulla.