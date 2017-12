Le lezioni della scuola Ad Astra di Musk si sarebbero tenute negli uffici di SpaceX

Emergono nuovi dettagli sulla scuola segreta "Ad Astra" fondata dinel 2015. L'amministratore delegato di SpaceX , pur avendo annunciato l'apertura di questo esclusivo istituto, non ha più svelato molti dettagli a riguardo.

Il tutto, infatti, è rimasto in gran segreto fino a quando Josh Boehm, un ex dipendente di SpaceX che attualmente è COO di Cyph, ha rivelato alcuni interessanti retroscena nel corso di un'intervista riportata dal Business Insider ed in cui ha svelato che le lezioni della scuola si tenevano proprio negli uffici di SpaceX, sotto il naso degli altri dipendenti.

"Un giorno mi sono recato in una delle sale riunioni ed ho visto tutte queste note di storia e matematica, che di solito si trovano tra i banchi di scuola. Musk, evidentemente, aveva tenuto una lezione della scuola Ad Astra con i suoi figli" e quelli di qualche altro dipendente di SpaceX, la società per cui Bohem ha lavorato dal 2013 al 2016.

Secondo quanto affermato dallo stesso, Musk avrebbe prenotato la sala riunioni senza specificare i motivi, che sono stati scoperti solo dopo aver trovato gli appunti degli studenti. SpaceX, interpellata sulla questione, non ha diffuso alcun commento.

Ad Astra (letteralmente "Alle Stelle"), sarebbe stata fondata dall'eccentrico dirigente d'azienda americano e visionario in quanto insoddisfatto per le opzioni scolastiche messe a disposizione dei suoi figli.

Precedentemente, in occasione di un'intervista, Musk aveva svelato che si tratta di un istituto in cui "non sono presenti gradi di istruzione", in quanto trattare l'istruzione come una catena di montaggio non è nella sua visione delle cose.