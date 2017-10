Le migliori foto di Hubble: M2, il primo ammasso globulare del catalogo Messier

Continuiamo la pubblicazione delle incredibili foto dallo spazio di Hubble prese direttamente dal catalogo Messier, il primodi oggetti celesti diversi dalle stelle, pubblicato da Charles Messier nel 1774 con il nome Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles.

M2 è il primo ammasso globulare di galassie aggiunto al catalogo Messier, collocato ad una distanza di circa 37.000 anni luce dal nostro pianeta nel verso della costellazione dell'acquario. Un cluster globulare (o ammasso globulare) è un gruppo sferico di stelle unito dall'attrazione gravitazionale reciproca che esercitano l'una verso l'altra.

Il diametro di questo oggetto è di 150 anni luce ed è uno dei più larghi ammassi globulari che conosciamo. Lo scatto ripreso da Hubble è stato creato combinando le frequenze della luce visibile e dell'infrarosso: infatti sfruttando onde elettromagnetiche di diversa frequenza è possibile ricavare più dettagli per costruire una foto.

Tutti i puntini luminosi che vedete nell'immagine in fondo alla news rappresentano ognuno una stella e ce ne sono circa 150.000 sparse in tutto il cluster. La maggior parte della massa dell'ammasso globulare è concentrata al suo centro, con delle strisce di stelle luccicanti che si espandono verso l'esterno.

Il momento migliore per osservare l'ammasso globulare M2 è proprio il mese di ottobre e può essere visto ad occhio nudo in condizioni ottimali di luce (ovvero lontani dalle città, in luoghi il più possibile isolati). Con i giusti telescopi è possibile osservare le singole stelle del cluster.

Se siete appassionati di astronomia o semplicemente apprezzate le foto che ritraggono gli oggetti nello spazio, vi rimandiamo ad altre news riguardanti le foto di Hubble del catalogo Messier: M1.