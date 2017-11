Le migliori foto di Hubble: M4, il cluster globulare di nane bianche

Questa settimana vi parliamo di un altronoto come M4, ovvero il quarto oggetto del catalogo Messier, un raggruppamento di stelle sferico unito dall'attrazione gravitazionale reciproca che esercitano l'una verso l'altra. In fondo alla news trovate l'immagine ad alta risoluzione.

M4 si trova nella costellazione dello scorpione e dista 5.500 anni luce dalla terra: la sua visibilità è migliore nel mese di luglio ed è possibile avvistarlo anche con un piccolo telescopio.

L'ammasso ospita più di 100.000 stelle, tra cui 40.000 nane bianche, il nucleo rimanente di vecchie stelle morte che hanno gettato via nello spazio circostante tutti gli strati più esterni. Una nana bianca può avere le dimensioni di un pianeta come la terra, ma allo stesso tempo la massa del Sole (o anche maggiore), quindi la sua densità è molto alta.

La nana bianca contiene materia ad uno degli stati più densi conosciuti della materia e nasce dalla morte di una stella esplosa in una supernova. A seconda della massa residua nel nucleo è possibile che possa rimanere una nana bianca o addirittura una stella di neutroni, ancora più compatta e densa di quest'ultima.

In questi cluster ci sono alcune tra le stelle più vecchie di tutto l'universo risalenti anche a 13 miliardi di anni fa e vengono sfruttate dagli astronomi come riferimento per stimare l'età di tutto l'universo (circa 13,7 miliardi di anni).

Le nane bianche presenti in M4 hanno una luminosità molto bassa, caratteristica tipica di queste stelle: anche le più luminose irradiano energia nello spazio come una lampadina da 100 watt vista dalla terra alla stessa distanza della luna. La più debole invece può essere paragonata ad una lampadina da 2,5 watt sempre alla distanza della luna.

Il telescopio Hubble è stato in grado di identificare il cluster e i suoi dettagli sfruttando non solo la frequenza ottica (luce visibile), ma anche l'infrarosso. Grazie a questi dati, sappiamo che il centro di questo ammasso di stelle ha più del doppio degli anni del nostro sistema solare. Le stelle rosse sono le più anziane, mentre quelle blu sono giovani.

M4 è il quarto oggetto del catalogo Messier, il primo catalogo astronomico di oggetti celesti diversi dalle stelle, pubblicato da Charles Messier nel 1774 con il nome Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles.

Se siete appassionati di astronomia o semplicemente apprezzate le foto che ritraggono gli oggetti nello spazio, vi rimandiamo ad altre news riguardanti le foto di Hubble del catalogo Messier: M1, M2.