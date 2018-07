Le nubi di Giove viste con un livello di dettaglio senza precedenti

Come ogni settimana la NASA ha rilasciato uno degli scatti di Juno rielaborati da cittadini/scienziati che sfruttano le immagini grezze della sonda spaziale che orbita attorno a Giove per migliorarle a livello di dettaglio o semplicemente dal punto di vista artistico.

La foto pubblicata questa settimana esibisce un livello di dettaglio delle nubi di Giove che fino ad ora non si era visto: si nota in maniera distinta l'altezza delle nuvole e le increspature sulla loro superficie. Ci troviamo nella banda temperata settentrionale, tra la banda temperata nord-nord che si trova sotto la regione polare settentrionale e la banda equatoriale settentrionale. L'immagine al seguente link mostra la suddivisione delle bande di Giove.

La banda temperata settentrionale è una delle più colorate del pianeta, caratterizzate dai pattern turbinosi che si notano nella foto. Grazie alle misurazioni di Juno eseguite nelle sue orbite in prossimità della parte più superficiale dell'atmosfera di Giove sappiamo che queste bande si estendono dentro al pianeta fino ad una profondità di circa 3000 km.

L'immagine è una versione con colori migliorati di uno scatto di Juno risalente al 15 luglio 2018, mentre la sonda stava effettuando la sua 14-esima orbita attorno a Giove a 6200 km di distanza dalle nubi più alte.

