NVIDIA GTX Serie 11 in arrivo: previsti profitti record per TSMC nel Q4 2018

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, in breve TSMC, è un'azienda cinese indipendente di semiconduttori che collabora con gran parte dell'industria tecnologica, e sembra proprio che uno dei motori che incrementerà i loro incassi nel 2018 sarà la nuova serie di GPU NVIDIA.

Le nuove NVIDIA GTX Serie 11 (nome in codice Turing), secondo un report di Digitimes, incrementeranno il ricavato dell'azienda cinese verso cifre da record, raggiungendo il picco massimo nel Q4 del 2018. Anche se una buona parte sarà frutto della richiesta di processori per smartphone, le spedizioni che partiranno per NVIDIA per la nuova generazione di schede video influiranno di molto sul numero finale.

La previsione, collocata temporalmente nel Q4 del 2018, è a ridosso dell periodo d'introduzione delle nuove GPU Serie 11 e al picco di richiesta dovuto al periodo festivo. La crescita fa ben sperare nel mercato, soprattutto dopo il crollo degli ordini avvenuto a giugno, a causa del rallentamento delle criptovalute, che ha portato un taglio dei prezzi su GPU AMD e NVIDIA del 18%. Sommando le informazioni, il trend negativo dovrebbe continuare almeno fino alla fine dell'estate, periodo a cavallo tra la Gamescom e settembre, che vedrà l'annuncio delle nuove GTX Serie 11 di NVIDIA.

Sembra quindi che un nuovo periodo positivo sia in arrivo per quanto riguarda GPU e CPU: AMD è infatti a lavoro sulla sua nuova serie e rilascerà presto il suo nuovo processore 32 core, mentre Intel è pronta a mettere in commercio la sua nuova CPU 8 core Coffee Lake.