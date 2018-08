Le spedizioni a Apple dei nuovi iPhone potrebbero essere le più alte dai tempi del 6

Ormai la lunga attesa per vedere il nuovo (o i nuovi) iPhone che Apple presenterà a settembre (probabilmente il 12) è quasi terminata. Stando alle informazioni raccolte da DigiTimes, ottenute da diverse fonti vicine alla catena di distribuzione del colosso di Cupertino, le spedizioni del nuovi modelli toccheranno numeri molto importanti.

Secondo gli addetti del settore, i partner commerciali della Mela morsicata come TSMC e Foxconn dovrebbero inviare all'azienda un numero di unità compreso tra i 70 ed i 75 milioni entro la fine del 2018; se questa predizione dovesse avverarsi, Apple si renderebbe protagonista del miglior risultato mai ottenuto da un iPhone sin dal lancio del 6, avvenuto nel 2014.

I motivi di questo successo starebbero nei tre differenti modelli con i quali, secondo i rumor, Cupertino ha intenzione di scendere in campo quest'anno. A trainare le vendite dovrebbe pensarci non sono il nuovo "top di gamma", un modello da 6.5 pollici con schermo OLED il cui costo si aggirerà probabilmente tra i 900 ed i 1000 dollari, ma anche l'attesa variante "economica", dotata di un pannello LCD per contenere i costi, che con tutta probabilità verrà lanciato sul mercato ad un prezzo di 600/700 dollari.

DigiTimes afferma inoltre che i partner commerciali della Mela si aspettano un aumento significativo dei profitti nel periodo precedente al quarto trimestre dell'anno, oltre ad un livello di produzione sostenuto ed un numero di spedizioni in costante crescita, superiori ai due modelli precedenti. Risultati possibili soprattutto grazie al modello "low cost", in grado di attrarre molti acquirenti, ed ai significativi upgrade apportati da Apple in materia di design e funzioni.