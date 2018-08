Le Steam Machine potrebbero diventare compatibili con i giochi Windows a breve

Rivelate nel 2012 e in vendita dal 2015, le Steam Machine di Valve hanno sempre avuto una grande problematica: il sistema operativo. Basato su Linux, lo SteamOS non ha permesso l'arrivo di molti titoli importanti sulla console sviluppata da Gabe Newell.

Nonostante questo, Valve Corporation non ha mai smesso di lavorarci sopra (anche se ha tolto link diretti sulla propria pagina), confermando la volontà di voler trovare una soluzione a questa mancanza di titoli. Proprio riguardo a questo, un utente reddit ha scovato una feature ancora non annunciata, denominata Steam Play: a quanto pare, questa permetterebbe di emulare giochi non creati appositamente per SteamOS, aprendo le porte a tutti quei titoli per PC Windows.

Anche se esistono già software capaci di far girare programmi Windows (come WINE, Wine Is Not an Emulator), questo Steam Play sarebbe la prima mossa ufficiale da parte di Valve nell'aprire la porta ad applicazioni e giochi non compatibili, risolvendo la mancanza di titoli di rilievo. Questa scelta però, nel caso venisse intrapresa, comporterebbe dei rischi: l'apertura ai titoli Windows tramite emulazione, nel caso venisse sviluppata in modo errato o non performante, potrebbe decretare la fine ultima delle Steam Machine. Una cattiva esperienza infatti, potrebbe spingere gli utenti ad abbandonare definitivamente queste console, riducendo la base installata e quindi le possibilità di riuscita di eventuali altre soluzioni.