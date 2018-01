Le Storie di Instagram potrebbero presto essere incorporate su WhatsApp

Instagram ha avviato la fase di test perle proprie Storie all’interno di WhatsApp. Presto sarà possibile condividere una Storia su Instagram e sullo Status WhatsApp con un unico tap.

Lo scorso ottobre le Storie di Instagram sono arrivate anche su Facebook: moltissimi utenti utilizzavano infatti le Storie su Instagram, ma praticamente nessuno ne faceva uso sul principale social network, motivo per cui Mark Zuckerberg e soci hanno deciso di unificare i due servizi.

Le Storie di Instagram e gli Status di WhatsApp potrebbero quindi presto diventare anch'essi una cosa sola, entrambe le applicazioni appartengono infatti a Facebook, che può decidere di farle interagire o meno a proprio piacimento. Tramite una nuova funzione di Instagram potremo condividere la nostra Storia sia ai seguaci del social network, che ai contatti WhatsApp.

Il social network ha già consentito a un numero limitato di utenti, attualmente in via sperimentale, di trasformare le Storie di Instagram in Status di WhatsApp, anch'essi della durata di sole 24 ore. "Stiamo testando un modo per aumentare l'esperienza sulla piattaforma e rendere più facile la condivisione di ogni momento con le persone care" ha spiegato un portavoce della società.

I pochi fortunati che sono stati inseriti nel programma di prova possono avvalersi della funzione premendo un'apposita icona che appare in basso a destra sulla pagina della Storia, selezionando poi "Invia a WhatsApp". Qualora tutto dovesse filare liscio, tale caratteristica verrà estesa a tutti i possessori di Instagram.

Ovviamente sarà sempre l'utente finale a decidere se effettuare tale operazione o meno. Resta il fatto che potremo condividere la nostra Storia su più piattaforme contemporaneamente per raggiungere più persone. Attualmente la funzione è ancora in fase di test e probabilmente verrà rilasciata nelle prossime settimane. Non è da escludere anche l’arrivo di un’integrazione con le Storie di Facebook