Le targhe digitali per le auto saranno presto testate a Dubai

Il concept delle targhe introdotte sin dalla commercializzazione delle prime automobili non è mai cambiato negli anni. Mentre i veicoli si sono evoluti nelle forme e nel design, la classica targa anteriore e posteriore non ha mai subito alcun cambiamento: ma ora le cose potrebbero cambiare, a partire da Dubai.

Stando a quanto riportato dalla BBC toccherebbe infatti alla lussuosa ed esotica città degli Emirati Arabi Uniti ad introdurre questa innovazione, ma per il momento solo in fase di test. Secondo il Dubai Roads and Transport Authority una targa di tipo digitale permetterebbe un intervento più preciso e tempestivo in caso di incidente o di furto, ed inoltre sveltirebbe di molto tutte le procedure burocratiche previste per il possessore di un'automobile come la registrazione dei documenti ed il pagamento di eventuali multe e pedaggi.

Queste targhe sono provviste di un sistema GPS, che ha sollevato fin da subito alcune preoccupazioni riguardo alla privacy degli automobilisti. Inoltre c'è la possibilità concreta che possano venire hackerate da malintenzionati, visto che la loro tecnologia permette alle autorità di cambiare numeri e cifre da remoto.

Voi cosa ne pensate delle targhe digitali? Trovate che siano un pericolo per la privacy o una grande innovazione in grado di sveltire molti processi ostici come il pagamento dei pedaggi?