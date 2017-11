Le vetture autonome di Waymo hanno percorso 4 milioni di miglia

Waymo è stabilmente tra le principali aziende che stanno puntando sulla guida autonoma, con una flotta di veicoli molto ricca che, come annunciato dalla stessa compagnia, ha raggiunto un traguardo storico.

Waymo, infatti, ha annunciato che la propria flotta di veicoli autonomi ha superato i 4 milioni di miglia percorsi, un dato che il guidatore medio americano avrebbe raggiunto in 300 anni.

Nel corso degli ultimi mesi, la compagnia ha sperimentato il sistema a guida autonoma in diverse situazioni, e la grande quantità di miglia percorsi ha permesso agli ingegneri di provare il software in scenari vari e complicati. L'azienda, registra ogni situazione verificatasi durante la guida su strada nel mondo reale per "amplificare e moltiplicare l'esperienza nella simulazione e sulla nostra pista di prova privata".

Il primo milione di miglia di Waymo è stato raggiunto in 18 mesi nel 2015, mentre per l'ultimo milione ci sono voluti sei mesi. Il secondo milione è stato aggiunto ad Ottobre 2016, mentre il terzo a Maggio 2017 e nell'ultimo mese ne è stato percorso un altro.

Waymo osserva di aver guidato in praticamente ogni parte della Bay Area, tutte le colline nelle montagne di Santa Cruz ed ha dovuto fare fronte anche alle tempeste di sabbia in Arizona.

Le vetture sono pronte ad affrontare qualsiasi situazione: da altri conducenti aggressivi, a persone che sbucano fuori da strade private all'improvvise. Waymo inoltre ha sottolineato che la flotta che simula la guida, e che lavora in parallelo a quella "fisica" ha collezionato 2,5 miliardi di miglia di guida virtuale nell'ultimo anno.