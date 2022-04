Leak gigantesco svela 7 smartwatch Garmin in arrivo: tra modelli Rugged e analogici

Se da una parte si parla di 3 smartwatch Fitbit in fase di sviluppo, dall’altra ci giungono informazioni estremamente interessanti relativamente al portfolio di orologi smart Garmin in arrivo sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, si parla di ben 7 smartwatch pronti al debutto internazionale nel corso dei prossimi mesi.

A parlarne con il portale Gadgets and Wearables sarebbe stato un “rivenditore Garmin autorizzato”, il quale avrebbe fornito al pubblico i nomi di tutti e sette i dispositivi wearable che introdurrà negli scaffali nel corso dei prossimi mesi. Tra i vari titoli appaiono, a sorpresa, alcuni nuovi modelli mai sentiti prima.

A sorprendere poco è, in maniera particolare, il Garmin Forerunner 955 successore del Forerunner 945 lanciato nel 2019, apparso già nel gennaio 2022 in rete presso altri rivenditori autorizzati e persino sul negozio web australiano dell'azienda. Dopo tale leak, tuttavia, i tipster del settore non hanno ottenuto informazioni inedite fino a oggi.

Più interessante è il Garmin Forerunner 255 di fascia media, ritenuto da alcuni analisti come un modello “di troppo” alla luce delle preferenze del pubblico per il Garmin Forerunner 955 di fascia alta o il Forerunner 55 di fascia bassa. Ad accompagnarlo, per giunta, dovrebbe esserci un Garmin Forerunner 255 S dotato di una cassa più piccola. Altro modello in arrivo secondo tali rumor sarebbe il Garmin Venu Sq 2, successore della versione uscita nel 2020.

I veri pezzi da novanta sono però il Garmin Instinct Analog, il Vivomove e il Garmin “Austin”: il primo si contraddistingue in quanto orologio analogico, il quale dovrebbe unirsi alla gamma dedicata ad ambienti specifici come surf, esport e persino camion. Il Vivomove in questione dovrebbe essere la variante Trend, la quale dovrebbe unirsi alla omonima gamma che ha visto l’aggiunta a inizio 2022 del Vivomove Sport.

Dulcis in fundo, il Garmin Austin è un vero mistero. Essendo un nome mai sentito prima, possiamo affidarci solamente alle informazioni condivise da Gadgets and Wearables: secondo le fonti contattate, si tratterebbe di un orologio per “avventura”, quindi di un possibile smartwatch rugged di fascia alta pensato per escursioni e attività intense anche in ambienti più ostici. Come da prassi, però, consigliamo di prendere questi rumor con le pinze.

Tra l’altro, nel febbraio 2022 abbiamo parlato del presunto smartwatch Garmin a ricarica solare.