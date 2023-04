Ancora leak per Google Pixel 7a: avrà RAM e memoria aumentate rispetto a Pixel 6a

Ormai Google Pixel 7a si è svelato in (quasi) ogni sua parte, dal design alle fotocamere e dalla scheda tecnica al software: merito (o colpa) di una serie di grossi leak, che hanno portato alcuni prototipi di Pixel 7a a comparire in rete e persino a finire in vendita sui marktplace di eBay e Facebook nel sudest asiatico.

L'ultimo di questi leak, almeno per ora, è arrivato nelle scorse ore, e ci svela ciò che finora mancava della scheda tecnica dello smartphone midrange di Big G: il leak, infatti, spiega quali saranno i tagli di memoria interna e i colori di lancio di Pixel 7a, che potrebbero variare molto sia rispetto a quelli di Pixel 7 e 7 Pro che a confronto con il Pixel 6a dello scorso anno.

In termini tecnici, per esempio, scopriamo oggi che Pixel 7a avrà 256 GB di memoria: si tratta di un salto piuttosto importante rispetto ai 128 GB del Pixel 6a lanciato a metà 2022. Non solo: come vi abbiamo già riportato analizzando i precedenti rumor sulla scheda tecnica di Google Pixel 7a, pare che lo smartphone riceverà anche un aumento in termini di dimensioni della RAM, che passerà da 6 GB a 8 GB.

Lato fotocamere, invece, lo smartphone avrà un sistema dual-camera con lente da 64 MP Sony IMX787 come sensore principale e con un ultra-grandangolo Sony da 12 MP. Completa poi il comparto fotografico dello smartphone una selfie-camera da 10,8 MP, la stessa che già troviamo su Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro. Quanto riportato è in linea con le fotografie di Google Pixel 7a comparse in rete un paio di settimane, che ci mostravano un camera bump con due soli sensori, anziché tre.

Stando a quanto riporta GizmoChina, lo smartphone sarà lanciato in cinque colori diversi, ossia Nero, Bianco Crema, Arancione, Viola e Verde: vi invitiamo a prendere quest'ultima indiscrezione con le pinze, perché il portale si rifà ad un tweet ironico proveniente però da un leaker piuttosto affidabile, che sembra aver mischiato le reali tinte di lancio dello smartphone con dei nomi di fantasia (come "Bianco Maionese" o "Verde Cavolo"). Se tuttavia il numero di colorazioni di Pixel 7a fosse confermato, si tratterebbe dello smartphone della linea "a" di Big G con la maggiore varietà di tinte disponibili al lancio sul mercato.