Leak mostra OnePlus Buds Pro 2: nuove informazioni su design e specifiche

A poco più di una settimana dal leak di OnePlus Nord CE 3 5G, prossimo smartphone di fascia media della società cinese, grazie ai colleghi di 91mobiles e al tipster Kuba Wojciechowski abbiamo accesso a render e caratteristiche tecniche di OnePlus Buds Pro 2, prossimi auricolari TWS premium del marchio di Pete Lau.

Le immagini le trovate in calce alla notizia e in copertina, e riguardano nello specifico la variante Verde Oliva delle cuffiette. Il design resta elegante e riceve qualche aggiornamento al fine di posizionarsi meglio nelle orecchie e risultare anche più piacevoli all’occhio: gli auricolari in sé ottengono una finitura doppio-tono con parte superiore opaca e inferiore lucida. La custodia, invece, risulta particolarmente sottile e moderna, e include la dicitura “co-created by Dynaudio” per ricordare la partnership con gli esperti audio danesi.

Venendo alle specifiche, gli auricolari dovrebbero avere due driver da 11mm e 6mm, assieme al supporto alla cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 45 dB, al codec LHDC 4.0 e all’audio spaziale. Ciascun auricolare dovrebbe inoltre avere tre microfoni per migliorare le performance dell’ANC e la qualità delle chiamate. Infine, l’autonomia stimata sarebbe pari a 6 ore con singola carica (9 con ANC disattivata) e 38 ore con ricarica completa (o 22 con tecnologia ANC attiva).

Queste restano comunque indiscrezioni di mercato e, in quanto tali, vanno prese cum grano salis.

Nelle ultime ore è trapelata anche la scheda tecnica di OnePlus 11.