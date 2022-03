Primo leak su Samsung Galaxy S22 FE: ci saranno grandi cambiamenti hardware

Nonostante il lancio di Samsung Galaxy S22 sia avvenuto poco più di un mese fa, pare che siano già in circolazione i primi rumor relativi a Samsung Galaxy S22 FE. Addirittura, secondo le più recenti indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe essere decisamente diverso, almeno in termini hardware, dal Galaxy S22 "standard".

Il rumor è stato messo in circolazione su Weibo, un sito web di microblogging cinese, dall'insider It'sFat, che non ha però una lunghissima storia di previsione azzeccate: per questo, vi invitiamo a prendere le informazioni riportate con le pinze, anche perché Samsung Galaxy S22 FE uscirà a fine 2022, probabilmente tra il terzo e il quarto trimestre dell'anno, se non addirittura a inizio 2023.

A quanto pare, con il Galaxy S22 FE Samsung vorrebbe lasciarsi alle spalle i numerosi ritardi del Galaxy S21 FE e proporre uno smartphone top di gamma utilizzando un chipset completamente nuovo. In particolare, pare che Samsung utilizzerà un SoC Mediatek Dimensity 9000 per il proprio nuovo smartphone, che dunque non avrà né un chip Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm né un Exynos 2200 della stessa Samsung.

La scelta di un SoC MediaTek è decisamente bizzarra, considerato anche che a breve potrebbe uscire il chip Snapdragon 8 Gen1+, ma potrebbe dipendere dagli ottimi benchmark di MediaTek Dimensity 9000, che ha superato gli ultimi chip Samsung e Qualcomm, mentre anche Samsung sta incontrando dei problemi nella sua produzione di chipset a 5 nm.

Secondo il leaker, comunque, il Galaxy S22 FE avrà una batteria da 4.500 mAh, mentre non ci sono altre informazioni circa la RAM, lo storage, la fotocamera o lo schermo del telefono. Se il leak di It'sFat fosse confermato, comunque, si tratterebbe di una rottura della tradizione di Samsung, che per i modelli FE dei propri smartphone ha sempre utilizzato lo stesso chipset montato anche nella release "standard" del telefono.