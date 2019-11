Un leak svela le GPU Intel Xe 'Ponte Vecchio' progettate per il supercomputer Aurora

Secondo quanto riporta il sito Videocardz, Intel starebbe lavorando ad una nuova potente GPU a 7 nanometri basata su architettura Xe, nome in codice "Ponte Vecchio". Questi particolari chip grafici faranno parte del Project Aurora, un supercomputer exascale che dovrebbe andare online nel 2021.

Videocardz afferma che nel nuovo supercomputer Aurora Exascale saranno montate fino a sei GPU Ponte Vecchio, affiancate a due processori Sapphire Rapids Xeon. Le GPU verranno collegato tramite CXL (Compute Express Link) ed il supercomputer sarà caratterizzato da una cache molto grande e da una notevole banda di memoria. Intel ha inoltre menzionato tutti gli ambiti in cui verranno applicate tecnologie Xe tra cui cloud, media transcore analytics, workstation, gaming, mobile e ultra-mobile. Tutto questo dimostra che il progetto Ponte Vecchio è qualcosa su cui Intel sta lavorando da tempo e che le GPU in questione potrebbero essere un derivato della famiglia Artic Sounds, progettate in maniera specifica per i data center. Probabilmente quindi, le schede non saranno destinate ai giocatori ma proporranno una tecnologia all'avanguardia.

Sempre secondo il leak, Intel dovrebbe svelare qualche dettaglio sulle GPU Ponte Vecchio basate su Xe il 17 novembre. Intanto, i piani dell'azienda sulle schede grafiche Xe per il mercato consumer sono stati confermati.