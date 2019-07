Un leak svela il supporto al 5G negli iPhone previsti per il 2020

L’analista Apple Ming-Chi Kuo ha scritto una nota rivolta agli investitori in cui dichiara che tutti e tre i modelli di iPhone previsti per il 2020 supporteranno il 5G.

Nel precedente report aveva anticipato le misure dei nuovi device di Cupertino: rispettivamente due prodotti high-end da 5.4 e da 6.7 pollici ed un altro più economico da 6.1, tutti con schermo OLED.

Prima di questa previsione, il noto analista aveva annunciato che solo due dei nuovi modelli avrebbero garantito il supporto al 5G: le nuove indagini di mercato relative ai prodotti Android hanno però spinto Apple a rispondere offrendo il supporto totale al nuovo formato per meglio competere con i concorrenti.

Ming-Chi Kuo ha anche confermato che dopo l’acquisizione della divisione che sviluppa i chipset Intel di connessione, Apple sarà in grado di investire più risorse nello sviluppo dei dispositivi 5G

Questo è il report originale comparso su MacRumors:

We now believe that all three new 2H20 iPhone models will support 5G for the following reasons. (1) Apple has more resource for developing the 5G iPhone after the acquisition of Intel baseband business. (2) We expect that the prices of 5G Android smartphones will decline to $249-349 USD in 2H20. We believe that 5G Android smartphones, which will be sold at $249-349 USD, will only support Sub-6GHz. But the key is that consumers will think that 5G is the necessary function in 2H20. Therefore, iPhone models which will be sold at higher prices have to support 5G for winning more subsidies from mobile operators and consumers’ purchase intention. (3) Boosting 5G developments could benefit Apple’s AR ecosystem.

Il report conferma il supporto agli standard mmWave e Sub-6GHz per il mercato americano. Apple lancerà anche una versione con supporto singolo a Sub-6GHz per il mercato cinese.

Negli iPhone previsti per il 2020 Apple utilizzerà chip di Qualcomm mentre svilupperà quelli di proprietà entro il 2021.