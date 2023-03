Il leaker del codice sorgente di Twitter verrà smascherato? C'è il mandato di comparizione

Di recente ha fatto molto discutere la comparsa di parti del codice sorgente di Twitter su GitHub, emersa in seguito a un report del New York Times. La vicenda si arricchisce però ora di un nuovo capitolo, dato che l'azienda di Elon Musk ha ottenuto un mandato di comparizione per il leaker.

In parole povere, stando a quanto riportato anche da Ars Technica, GitHub avrà tempo fino al 3 aprile 2023 per fornire informazioni identificative sull'utente che ha diffuso, sul noto portale legato ai progetti software, le succitate parti del codice sorgente del social network dei cinguettii. La richiesta del mandato di comparizione era stata effettuata da Twitter presso l'US District Court for the Northern District of California nella giornata di venerdì 24 marzo 2023. Martedì 28 marzo 2023 è stato firmato il mandato.

Il leak delle parti del codice sorgente coinvolte risale a gennaio 2023, ma il tutto è stato rimosso da GitHub venerdì 24 marzo 2023, poco dopo l'arrivo un avviso di rimozione DMCA (Digital Millennium Copyright Act) presentato da Twitter. Di lì in poi la questione ha fatto il giro del Web, attirando inevitabilmente l'attenzione anche del mondo Tech in generale.

Ora dunque GitHub dovrà (al netto dell'eventuale possibilità di impugnare la citazione in giudizio in tribunale) produrre documentazione identificativa, "inclusi nome/i, indirizzo/i, numero/i di telefono, indirizzo/i e-mail, dati del profilo social media e indirizzo IP/indirizzi IP per l'utente/utenti associati". Inoltre, lo stesso è stato ordinato per gli "utenti che hanno pubblicato, caricato, scaricato o modificato i dati" legati al repository coinvolto. Secondo le indiscrezioni, in quel di Twitter ci sarebbero preoccupazioni in merito al fatto che quanto pubblicato su GitHub possa potenzialmente includere vulnerabilità di sicurezza. Nulla è confermato in tal senso, ma sembrerebbe anche che l'azienda di Elon Musk pensi che dietro al tutto potrebbe esserci un ex dipendente.

In ogni caso, non si tratta di certo di un periodo tranquillo per il social network dei cinguettii. Il "tornado Musk" non sembra accennare a finire, tanto che di recente alcune indiscrezioni hanno fatto riferimento anche alla presunta esistenza di una lista VIP di Twitter, che vedrebbe di mezzo una sorta di "boost" della visibilità di alcuni profili, compreso quello dello stesso Musk.