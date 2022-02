Leaker sicuri: iPhone 15 Pro sarà il primo smartphone Apple senza notch

Qualche settimana fa, su queste pagine abbiamo riportato i primi rumor su iPhone 15 Pro, lo smartphone top di gamma targato Apple del 2023 che dovrebbe introdurre le lenti con zoom periscopico 5x. Tuttavia, a quanto pare non dovrebbe essere l’unica novità.

Il sito web LeaksApplePro, infatti, riferisce che Apple avrebbe trasferito le risorse che in precedenza lavoravano sul Touch ID nel team che si occupa dal Face ID. Ciò vuol dire che con ogni probabilità il colosso di Cupertino ha messo da parte i piani collegati ad un sensore per le impronte digitali da integrare nello schermo dei dispositivi. Apple, evidentemente, intende continuare a puntare sul riconoscimento facciale, come confermato anche dalle recenti beta di iOS 15.4 che hanno introdotto il sistema di sblocco con la mascherina.

L’aspetto più interessante del rapporto però è quello relativo al notch: già da diversi tempi si parla dell’abbandono della “tacca” sullo schermo degli iPhone, ma con ogni probabilità anche gli iPhone 14 del prossimo autunno vedranno la presenza del notch. Con ogni probabilità, infatti, iPhone 15 Pro sarà il primo smartphone Apple senza notch da svariati anni, ovvero da quando è stato introdotto con iPhone X.

Secondo il rapporto, Apple inizialmente aveva intenzione di aggiungere una fotocamera sotto lo schermo con iPhone 13 Pro, ma le tecnologie a sua disposizione non si sono dimostrate abbastanza affidabili ed in linea con gli standard qualitativi richiesti. Per questo motivo, la Mela ha deciso di puntare ancora una volta sull’approccio che conosciamo.