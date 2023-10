Leaker sicuro: Apple presenterà i nuovi Mac a fine ottobre, arriva anche l'iMac da 24'

Se il 2024 si prospetta essere l’anno dell’IA per Apple, il 2023 potrebbe essere - contro ogni pronostico - ancora non terminato ed Apple potrebbe riservare ancora qualche sorpresa ai propri utenti. A raccontarlo è il giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, nella newsletter Power On.

Gurman nella mail inviata agli iscritti afferma che Apple starebbe pianificando un lancio di prodotti incentrato esclusivamente sui Mac “intorno alla fine di questo mese”. Tra i Mac in arrivo dovrebbe figurare l’iMac da 24 pollici di cui si parla da tempo, e che rappresenterà il primo aggiornamento della linea dal 2021: attualmente infatti l’iMac disponibile nei negozi è l’unico PC Apple con chip M1. Resta da capire su quale tipologia di chip si baserà il nuovo modello però e nella newsletter Gurman non ne fa menzione.

Lo stesso giornalista nella newsletter pone anche l’accento sul fatto che negli Store al momento scarseggiano scorte di iMac, MacBook Pro da 13 pollici e MacBook Pro da 14 e 16 pollici, e per molte configurazioni le consegne non sono previste prima di metà novembre. Proprio sulla base di ciò, è portato a credere che “qualcosa sta per succedere”, e fa riferimento all’arrivo di tre nuovi modelli di MacBook Pro. Apple infatti avrebbe fatto dei progressi sui nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, e sebbene i modelli M2 Pro ed M2 Max da 14 e 16 pollici siano stati lanciati a gennaio, ritiene che “un ulteriore aggiornamento nello stesso anno sarebbe insolito ma non impossibile”.

Ma quando dovrebbero arrivare i nuovi Mac? Sulla base delle deduzioni di Gurman, tra il 30 ed il 31 Ottobre, a ridosso dell’annuncio dei risultati trimestrali in programma il 2 Novembre. Tra i miglioramenti dovrebbero esserci dei nuovi display mentre non sono attese novità ai processori, per lo meno non importanti: l’M3 evidentemente attenderà.