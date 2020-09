Un leaker sicuro: 'iPhone 12 e MacBook Pro da 14' saranno annunciati il 15 Settembre'

Si continua a parlare del keynote Apple del 15 Settembre. Direttamente da Reddit, un account attivo da diversi mesi, citando alcune fonti verificate dai moderatori, ha parlato di ciò che mostrerà il colosso di Cupertino la prossima settimana.

Secondo il leaker, nel corso della conferenza Apple dovrebbe annunciare il MacBook Pro da 14 pollici basato sui processori Apple Silicon. Il laptop dovrebbe avere una GPU paragonabile alla Radeon Pro 5500M, e fornirà un'esperienza da gaming definita "eccezionale", ma solo per i giochi ottimizzati.

Non viene esclusa anche la presentazione di un iMac da 24 pollici ed un MacBook da 12 pollici, anch'essi basati su Apple Silicon.

L'aspetto più interessante del post però riguarda iPhone 12. Mentre la maggior parte dei tipster sembrano essere allineati sull'assenza dello smartphone dalla conferenza, al punto che viene praticamente data per certa la presenza di Apple Watch Series ed iPad Air 4, il leaker va controcorrente ed afferma che si tratterà di un evento dedicato alla nuova generazione di smartphone di Apple e di tutti i prodotti ad essi collegati.

Secondo AppleSeeder, Apple annuncerà le date di preordine e di lancio per iPhone 12 Max ed iPhone 12 Pro, che saranno spediti per primi, mentre iPhone 12 e iPhone 12 Pro Max arriveranno solo dopo. Quest'ultima parte è perfettamente in linea con quanto affermato anche da altri tipster.

L'iPhone 12 Pro Max sarà l'unico dispositivo ad includere il display ProMotion poichè è l'unico con una durata della batteria sufficiente.

L'evento si focalizzerà anche sulla realtà aumentata, dal momento che sia iPhone 12 Pro che iPhone 12 Pro Max includeranno i sensori LiDAR.

Infine, l'utente (che afferma di essere la fonte di tutte le informazioni trapelate su Apple Glass fino ad ora", sostiene che Apple potrebbe annunciare anche gli occhiali durante il keynote, ma il lancio pubblico non avverrà prima di marzo 2021.

Per la prima generazione non sarà disponibile un kit di sviluppo, e le interazioni saranno molto limitate in quanto lavoreranno a stretto contatto con gli iPhone.

Il topic completo di Reddit può essere letto da tutti ed è in continuo aggiornamento. Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze le indiscrezioni.