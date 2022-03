Leaker svela i prezzi europei di Xiaomi 12 e 12 Pro: costeranno più di Samsung Galaxy S22!

Pochi giorni fa abbiamo scoperto che il lancio europeo di Xiaomi 12 potrebbe essere imminente, poiché Xiaomi avrebbe già fissato un evento per il 15 marzo prossimo. A dare ulteriori conferme circa l'uscita di Xiaomi 12, 12X e 12 Pro in occidente è ora un nuovo leak, che punta a stabilire con precisione i prezzi europei dei tre device.

L'indiscrezione è trapelata da Pricebaba, che ha spiegato di averla ricevuta in esclusiva da una propria fonte nel mercato retail. Anzitutto, la fonte conferma l'uscita degli Xiaomi 12 entro marzo 2022 al di fuori della Cina, o quantomeno nel mercato europeo. Successivamente, la fonte ha fornito anche i prezzi in Euro di Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro.



Non è invece chiaro perché nel report di Pricebaba non sia presente anche il prezzo di Xiaomi 12X, che è già comparso sul sito global di Xiaomi, ma ciò potrebbe significare che lo smartphone arriverà in Europa solo in un secondo momento, oppure che il tipster originale non avesse informazioni in merito. Infine vi è sempre la possibilità che il rumor sia del tutto falso, perciò vi invitiamo a prenderlo con le pinze.

Ad ogni modo, pare che Xiaomi 12 sarà venduto ad un prezzo di partenza di 899 Euro, mentre Xiaomi 12 Pro costerà 1.099 Euro nella sua configurazione di base. In entrambi i casi, dunque, i prezzi si riferiscono alla versione dei device con 8 GB di RAM e il taglio di storage più basso possibile, che dovrebbe essere pari a 128 GB. Se vorrete device con RAM e memoria interna più ampie, ovviamente, dovrete pagare qualche decina di Euro in più.

Se i prezzi di base dei device fosse confermati, non è chiaro come Xiaomi pensi di concorrere con Samsung sul mercato occidentale: Xiaomi 12, infatti, costerà 50 Euro in più del Galaxy S22 standard, mentre Xiaomi 12 Pro avrà un prezzo di 50 Euro maggiore del Galaxy S22+, entrambi smartphone già molto amati dal pubblico europeo.

Probabilmente, i prezzi degli Xiaomi 12 rientrano in una precisa strategia di marketing di Xiaomi, che sta puntando ad un rebranding come azienda produttrice di smartphone high-end al pari di Apple e Samsung, lasciando invece il suo mercato originario, ovvero quello degli smartphone dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, alle sussidiarie come POCO e Redmi.