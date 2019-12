Un leaker sta già testando Huawei P40 Pro: ecco la possibile scheda tecnica

Il popolare leakster Yash Raj Chaudhary ha riferito su Twitter di aver messo le mani su un nuovo Huawei P40 Pro, ed ha condiviso sul proprio account ufficiale Twitter alcune informazioni sulla scheda tecnica del dispositivo, che dovrebbe includere una batteria da 5500 mAh ed un display con refresh rate di 120Hz.

Scheda tecnica Huawei P40 Pro

Secondo Chaundhary, Huawei P40 Pro sarà sfoggerà un display da 6,5 pollici 2K OLED con notch a goccia e refresh rate di 120Hz. E' previsto un rapporto screen-to-body del 98%, il che vuol dire che le cornici saranno veramente ridotte all'osso.

Nella scheda tecnica pubblicata si parla anche di una Penta Camera Leica, con sensore principale IMX686 Sony da 64 megapixel, accompagnato da una lente ultra wide da 20 megapixel, un chip periscopico da 12 megapixel, una fotocamera per le macro ed il chip ToF.

Inoltre, Huawei dovrebbe anche utilizzare la nuova ricarica flash da 50W proprietaria, che richiederà solo 45 minuti per caricare completamente la batteria a base di grafene.

A livello software lo smartphone ovviamente sarà basato su Android 10 con l'interfaccia EMUI 10.

La presentazione sarebbe in programma per il primo trimestre del 2020, probabilmente nel corso del MWC 2020 in programma a Barcellona dal 24 al 27 Febbraio.