La lebbra è stata osservata per la prima volta negli scimpanzé

Nelle foreste dell'Africa occidentale, gli scienziati hanno documentato per la prima volta alcuni scimpanzé selvatici affetti da lebbra. I ricercatori sono abbastanza fiduciosi che le creature non abbiano contratto la malattia dagli esseri umani, ma deriva invece da una fonte ancora sconosciuta.

Gli scimpanzé sembrano essere affetti più o meno allo stesso modo in cui la malattia appare negli esseri umani. Per confermare la diagnosi, il team ha raccolto campioni di feci e ha rilevato la presenza del batterio che causa proprio questa malattia, il Mycobacterium leprae. Prima si pensava che questo batterio attaccasse solo gli umani, mentre oggi sappiamo che non è così.

"Considerando il basso tasso di casi, non possiamo dire che questa malattia sia una minaccia dal punto di vista della conservazione. Tuttavia, dobbiamo monitorare la situazione", ha dichiarato in una e-mail a IFLScience il dottor Fabian Leendertz, autore senior dello studio presso il Robert Koch Institute di Berlino.

Ci sono due focolai di questa malattia degli scimpanzé in Africa. I due diversi siti hanno due diversi ceppi, indicando che i focolai si sono verificati in modo separato. In secondo luogo, i genotipi del ceppo batterico responsabile di entrambi i focolai sono estremamente rari negli esseri umani, suggerendo che è improbabile che l'epidemia abbia avuto origine dal contatto con l'uomo.

Questi scimpanzé selvaggi, inoltre, non sono quasi mai entrati in contatto con gli esseri umani. Molti si chiederanno: in che modo allora gli scimpanzé sono stati infettati dalla malattia? I ricercatori non ne sono ancora sicuri, ma sospettano che il batterio provenga da un animale sconosciuto o da una fonte ambientale.

Queste creature sono vulnerabili anche al virus Sars-Cov-2.