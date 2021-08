Questo LED rivoluzionario, tra le tante cose, può dirci se il cibo sta andando a male

Quante volte vi è capitato di comprare qualcosa di buono al supermercato... e dimenticarlo nel frigorifero per qualche settimana? Dopo averlo riscoperto nei meandri del nostro frigo il dubbio che ci assale è soltanto uno: "sarà andato a male?". Se prima ci affidavamo solo all'istinto (e al coraggio!), una nuova invenzione arriva in nostro aiuto.

Ogni gas ha un'impronta spettrale diversa, che segna le lunghezze d'onda che assorbe quando una parte dello spettro elettromagnetico viene attraversata da esso. In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature, un team ha dimostrato la capacità di identificare gas - come metano e vapore acqueo - con materiali abbastanza piccoli da poter essere aggiunti agli smartphone.

Con questa nuova scoperta si può fare davvero di tutto: il dispositivo potrebbe essere collocato all'interno di un frigorifero e potrebbe inviare una notifica quando gli alimenti stanno iniziando a diventare immangiabili (così da ridurre lo spreco alimentare). I batteri responsabili del decadimento del cibo, infatti, rilasciano gas che questo nuovo sensore potrebbe rilevare.

Non solo per il cibo: "quando viene puntato su una borsa, potrebbe rivelare se questa sia realizzata in vera pelle o un sostituto più economico" ha dichiarato l'autore dello studio, il professor Kenneth Crozier dell'Università di Melbourne.

Com'è fatto questo dispositivo "rivoluzionario"? La nuova tecnologia lega un sottile strato di cristalli di fosforo nero a un substrato flessibile simile alla plastica; il fosforo nero può essere indotto a rilasciare radiazioni infrarosse con lunghezze d'onda da 2,3-5,5 micrometri e può rilevare le linee di assorbimento dei gas più rilevanti.

É stato quindi creato - essenzialmente - "un LED a infrarossi sintonizzabile che consente il rilevamento di più materiali". Insomma, sicuramente un'invenzione che potrebbe tornare molto utile da installare su dispositivi capaci di essere portati ovunque (e utilizzati da chiunque) senza dover restituire i campioni al laboratorio.

Comprereste un dispositivo del genere?