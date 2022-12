Ledger presenta stax, il wallet crypto disegnato dal creatore dell'iPod

Quella di Tony Fadell non è certamente una figura di secondo piano nel mercato della tecnologia consumer. Dalla sua mente è nato il primo iPod di Apple ed è grazie a lui, in un certo senso, se è arrivato Nothing Phone (1).

L'ultima a beneficiare della sua esuberante visione della tecnologia (oltre a Carl Pei e soci, ecco tra l'altro la reazione di Fadell a Nothing Phone) è stata Ledger, compagnia specializzata nella progettazione di wallet hardware per criptovalute tra i più noti e apprezzati nel mondo.

La società francese ha finalmente svelato il suo nuovo Ledger Stax, un curioso pezzo di design e di tecnologia che promette di tenere al sicuro asset e token crypto nella sua curiosa scocca ricoperta da uno schermo e-ink flessibile che lo abbraccia anche lateralmente in una sinuosa curva sul dorso, permettendo sul frontale l'interazione e la consultazione delle transazioni e sul lato la batteria residua e altre informazioni vitali.

Ovviamente, il dispositivo potrà essere personalizzato con la propria grafica preferita ed è pronto per il web3. Il supporto è garantito per 500 criptovalute differenti, ma consentirà anche di gestire i propri token non fungibili con un tocco di dita.

Ledger Stax garantisce connettività tramite Bluetooth per gestirlo tramite smartphone ma anche e soprattutto tramite USB-C per la connessione cablata al proprio PC.

I preorder sono già aperti, mentre gli scaffali virtuali saranno popolati a partire da marzo 2023 a un prezzo di 279 dollari.