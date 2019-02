Lega e 5 Stelle: stop ai super sconti su Amazon. Stretta anche sui libri

E' destinata a far discutere la proposta del Movimento 5 Stelle e della Lega, che prende di mira il mercato degli ecommerce e colossi come Amazon. La maggioranza di Governo infatti mira a proporre prezzi di vendita uguali in tutte le piattaforme, e la proposta potrebbe arrivare in Parlamento già prossimamente.

Nello specifico, i due partiti vorrebbero utilizzate un sistema basato sulla blockchain per effettuare una mappatura di tutti i rivenditori online, le catene di distribuzione e della logistica allo scopo di creare una piattaforma di e-commerce completamente made in Italy.

Il tutto sarebbe collegato alla proposta del Governo sulla web tax europea. Fonti vicine ai Cinque Stelle, parlando con Corriere Comunicazioni fanno sapere che la scelta sarebbe ricaduta su questo sistema in quanto "Amazon e gli altri si possono permettere di applicare prezzi più bassi perchè godono di eccessivi vantaggi fiscali. Non intendiamo frenare lo sviluppo dell’e-commerce, semmai varare regole uguali per tutti e garantire la concorrenza anche alle aziende italiane”.

Focus principale di questa proposta dovrebbero essere le piccole librerie. A riguardo la Lega ha presentato alla Camera una proposta di legge per bloccare i "super sconti" sui libri che spesso vengono proposti su Amazon. “Le grandi società che distribuiscono libri nelle proprie catene possono beneficiare di utili del 90% sui libri che vendono e non del 30% come le piccole librerie e quindi possono permettersi di applicare gli sconti” si legge nella proposta di legge, che evidentemente punta a modificare la Legge Levi del 2011 e ridurre al 5% il tetto massimo per gli sconti. Sono previsti anche maggiori controlli da parte della Polizia Postale e Guardia di Finanza sulle vendite online.