La Lega Calcio contro DAZN, dura lettera: 'chiesto maggior rispetto', club preoccupati

Non c'è stato solo l'incontro tra De Siervo e DAZN nella giornata di ieri. Secondo quanto riferito da il Corriere della Sera, e ripreso da TuttoMercatoWeb, infatti, la Lega Calcio avrebbe spedito una nuova lettera alla piattaforma di streaming con toni molto duri.

Nella missiva viene chiesto alla media company di offrire un servizio in linea con quanto stabilito dal bando d'assegnazione dei diritti tv della Serie A, ed anche di tutelare l'interesse dei consumatori abbonati.

A ciò si aggiunge anche la difficile situazione di cui abbiamo parlato nella notizia di qualche ora fa: i presidenti dei club di Serie A sarebbero ogni giorno preoccupati di più, principalmente per le lamentele arrivate da sponsor ed inserzionisti che segnalano una ridotta visibilità legata ai black out di connessione che si sono verificati nelle ultime giornate.

De Siervo ieri avrebbe incontrato i vertici della media company per ribadire ancora una volta la necessità di rispettare la qualità di trasmissione, ed entro una decina di giorni avrebbe intenzione di chiedere a Dal Pino di convocare un'assemblea di Lega per portare la vicenda all'attenzione delle squadre.

Da parte dei Presidenti delle 20 squadre, però, non sarebbero arrivate minacce di alcun tipo e non si è parlato di un possibile piano b per la trasmissione della Serie A.